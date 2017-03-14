Цветовая палитра фильма “Ла-Ла Ленд”



Во-первых, в моем инстаграме идет весенний стильный марафон, 8 образов до 21 марта, вас ждут классные призы, в том числе, и мой цветовой веер. Подключайтесь прямо сегодня! @stilouette

Во-вторых, с 7 по 9 апрелю я консультирую в Москве. Летом не приеду, но будет вот такая короткая поездка в апреле. Дней мало, поэтому количество желающих тоже придется ограничивать. Можно лично пообщаться на тему цветов, стиля, разобрать гардероб. Писать в почту info@stilouette.com

24 марта после 17 часов меня можно отловить в Лондоне на чашку кофе, собирается маленькая уютная компания. Присоединяйтесь, кто давно хотел познакомиться лично!



Начну пост с нескольких объявлений:Кажется, уже все посмотрели фильм-мюзикл "Ла-Ла Ленд" и остались от него в полном восторге? Я тоже посмотрела, правда, без особого восторга, но я люблю Эмму Стоун, поэтому фильм все-таки досмотрела до конца :) И, конечно, обратила внимание на костюмы и цветовую гамму фильма. Видно, что одежде и стилю в этом фильме отведена далеко не самая последняя роль.Образы героини Эммы Стоун переносят нас в эпоху 50-60 годов прошлого века. Романтические и яркие образы гармонируют с хрупкой фигурой Эммы и отлично описывают мечтательность ее натуры."Большинство вещей были куплены в H&M или в маленьком винтажном магазине Playclothes неподалеку от Лос-Анджелеса. Но для финального выхода главной героини Зофрс выбирает все же дизайнерское платье темно-синего цвета от американского бренда Jason Wu."Что интересно, художница по костюмам очень здорово учла и цветовой типаж Эммы. Цветовая гамма одежды Мии, героини Эммы Стоун, выдержана в цветах теплого типажа средней контрастности, тут мы встретим и оттенки теплой весны и теплой осени. Для палитры характерны в меру яркие, насыщенные цвета: присутствует желтый, яркий синий, зеленый, коралловый, песочные и красные тона.Да и весь фильм выдержан в такой палитре, так что, если этот типаж вам близок, то посмотрите обязательно фильм, вас ждут интересные цветовые сочетания.Кстати, и подруги тоже одеты в похожие "канареечные цвета". Фильм однозначно для весны или для тех, кто ее очень ждал :)Такой яркий синий отлично смотрится на Эмме, очень освежает и гармонирует с ее цветом волос:Голубое платье в стиле 60ых, цвет тоже далеко не пыльный, в меру насыщенный, весенний:Отлично выглядит и коралловый, нежный, и в цвет заката на горизонте :)Гармонично выглядит и изумрудный. Обратите внимание на цветовое сочетание зеленого с красным и коралловым:А также с желтым, песочным и небесно-голубым:И, конечно, Эмме Стоун очень здорово в желтом, как в ярком насыщенном, так и в нежном, светлом оттенке:Понравилось, что стилисты не стали одевать Райана Гослинга в черный костюм. Синий в сочетании с желтым смотрится очень благородно, цвета гармонируют и не затмевают друг друга.