?

Log in

Or connect using:

Previous Entry | Next Entry

Цветовая палитра фильма “Ла-Ла Ленд”

  • Mar. 14th, 2017 at 10:53 AM
Paris
upryamka
Начну пост с нескольких объявлений:

  1. Во-первых, в моем инстаграме идет весенний стильный марафон, 8 образов до 21 марта, вас ждут классные призы, в том числе, и мой цветовой веер. Подключайтесь прямо сегодня! @stilouette

  2. Во-вторых, с 7 по 9 апрелю я консультирую в Москве. Летом не приеду, но будет вот такая короткая поездка в апреле. Дней мало, поэтому количество желающих тоже придется ограничивать. Можно лично пообщаться на тему цветов, стиля, разобрать гардероб. Писать в почту info@stilouette.com

  3. 24 марта после 17 часов меня можно отловить в Лондоне на чашку кофе, собирается маленькая уютная компания. Присоединяйтесь, кто давно хотел познакомиться лично!


Кажется, уже все посмотрели фильм-мюзикл "Ла-Ла Ленд" и остались от него в полном восторге?  Я тоже посмотрела, правда, без особого восторга, но я люблю Эмму Стоун, поэтому фильм все-таки досмотрела до конца :) И, конечно, обратила внимание на костюмы и цветовую гамму фильма. Видно, что одежде и стилю в этом фильме отведена далеко не самая последняя роль.

Образы героини Эммы Стоун переносят нас в эпоху 50-60 годов прошлого века. Романтические и яркие образы гармонируют с хрупкой фигурой Эммы и отлично описывают мечтательность ее натуры.



"Большинство вещей были куплены в H&M или в маленьком винтажном магазине Playclothes неподалеку от Лос-Анджелеса. Но для финального выхода главной героини Зофрс выбирает все же дизайнерское платье темно-синего цвета от американского бренда Jason Wu."

Что интересно, художница по костюмам очень здорово учла и цветовой типаж Эммы. Цветовая гамма одежды Мии, героини Эммы Стоун, выдержана в цветах теплого типажа средней контрастности, тут мы встретим и оттенки теплой весны и теплой осени. Для палитры характерны в меру яркие, насыщенные цвета: присутствует желтый, яркий синий, зеленый, коралловый, песочные и красные тона.

Да и весь фильм выдержан в такой палитре, так что, если этот типаж вам близок, то посмотрите обязательно фильм, вас ждут интересные цветовые сочетания.



Кстати, и подруги тоже одеты в похожие "канареечные цвета". Фильм однозначно для весны или для тех, кто ее очень ждал :)



Такой яркий синий отлично смотрится на Эмме, очень освежает и гармонирует с ее цветом волос:





Голубое платье в стиле 60ых, цвет тоже далеко не пыльный, в меру насыщенный, весенний:



Отлично выглядит и коралловый, нежный, и в цвет заката на горизонте :)





Гармонично выглядит и изумрудный. Обратите внимание на цветовое сочетание зеленого с красным и коралловым:



А также с желтым, песочным и небесно-голубым:





И, конечно, Эмме Стоун очень здорово в желтом, как в ярком насыщенном, так и в нежном, светлом оттенке:



Понравилось, что стилисты не стали одевать Райана Гослинга в черный костюм. Синий в сочетании с желтым смотрится очень благородно, цвета гармонируют и не затмевают друг друга.









©  Stilouette, 2017

Tags:

Comments

( 6 comments — Leave a comment )
duuja
Mar. 14th, 2017 10:59 am (UTC)
Все-таки, Вёсны такие особенные.. Вроде такие светлые и полупрозрачные, а вытягивают, например, такой яркий синий!
| Reply | Thread
veronika_funtom
Mar. 14th, 2017 11:21 am (UTC)
У нас в пресс-материалах их костюмам и цветодизайну был целый раздел посвящён. И в интервью все обязательно говорили о красках этого кино.

Это я подтверждаю, что это жжж неспроста.
| Reply | Thread
aliona_burda
Mar. 14th, 2017 05:51 pm (UTC)
Спасибо за красивый пост
| Reply | Thread
asnas
Mar. 14th, 2017 06:21 pm (UTC)
С фильтром пленки несколько увлеклись и пострадал цвет кожи Стоун. Часто она выглядела как синяя щипаная курица на прилавке в морозильнике. Как и на верхнем фото в синем платье. Мертвецкий серо-синюшный цвет кожи - неприятный.
А в целом, позитивные, весенние сочетания использованы в фильме, хорошая цветотерапия.
| Reply | Thread
olenka_kurakova
Mar. 14th, 2017 06:53 pm (UTC)
наряды ее очень понравились)
| Reply | Thread
dazy_z
Mar. 14th, 2017 10:19 pm (UTC)
Я не смотрела, но на твои картинки в пинтересте смотрела с удовоствием:) Предвкушаю теперь:)
| Reply | Thread
( 6 comments — Leave a comment )

Profile

Paris
upryamka
Стильные заметки, блог о стиле и моде
Stilouette






Подписаться на
обновления в блоге










Записаться на консультацию











Powered by LiveJournal.com